Veröffentlicht am 30. August 2017 von wwa

WEITEFELD – Wohnwagen in Weitefeld gestohlen – In der Zeit von Dienstag auf Mittwoch, 22. bis 23 August, zwischen 22:30 und 05:45 Uhr wurde in der Langenbacher Straße ein Wohnwagen der Marke Fendt Caravan 515 mit dem amtlichen Kennzeichen AK – CT 94 entwendet. Hinweise zu dem vorgenannten Diebstahl, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.