ALTENKIRCHEN – Spannende Zeitreise an einem Samstag in September – Am Samstag, 23. September veranstalten die Kreisjugendpflegen der Kreise Altenkirchen, Neuwied und Westerwaldkreis für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahre eine spannende Zeitreise in die Parklandschaft des Landschaftsmuseums am Ortsrand von Hachenburg. Die jungen Menschen erhalten so einen Eindruck, wie das Leben und Arbeiten in der Vergangenheit aussah.

Nach dem Mittagessen wird der Fundort der berühmten Stöffelmaus im Stöffelpark erkundet sowie weitere Fossilien. Neben der Besichtigung der Kulisse, die wie eine verlassene Goldgräberstadt wirkt, haben die jungen Naturforscher auch die Möglichkeit Ölschiefer zu spalten und die gefundenen Fossilien (kleine Fische, Kaulquappen oder Blätter) mit nach Hause nehmen. Der Kostenanteil pro Teilnehmer beträgt 10 Euro. Anmeldungen und weitere Informationen bei der Kreisjugendpflege Westerwaldkreis per Email unter kreisjugendpflege@westerwaldkreis.de oder unter Telefon 02602 124-317.