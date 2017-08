Veröffentlicht am 29. August 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Das Geschäft mit der Gesundheit – und wo bleibt der Mensch? – Wer ins Krankenhaus muss, hat die Hoffnung, dass von dem Arzt oder der Ärztin die richtige Diagnose gestellt und einem rasch geholfen wird. Man erwartet ein gutes Gespräch, gesundes Essen und vor allem eine sinnvolle Therapie. Natürlich ist auch der Wunsch nach geduldiger und freundlicher Behandlung da.

Leider sieht die Wirklichkeit anders aus. Die Verweildauer wird immer kürzer, Stellen im Pflegebereich werden gestrichen, Kranke werden zu früh entlassen, nur, um mit einem anderen Leiden wieder aufgenommen zu werden. Eine lange Verweildauer bringt nicht genug Einnahmen. Es werden unnötige Operationen durchgeführt, weil sie viel Geld bringen, die Orientierung an den Bedürfnissen der Patient/innen wird vernachlässigt. Das Gesundheitswesen entwickelt sich zunehmend zu einem Wirtschaftsbetrieb, der Gewinn abwerfen soll. Gespräche und Zuwendung, die erwiesenermaßen für den Heilungsprozess wichtig sind, sowie Geist und Seele bleiben auf der Strecke.

Das Buch von Prof. Dr. Giovanni Maio: „Geschäftsmodell Gesundheit. Wie der Markt die Heilkunst abschafft“ ist ein Plädoyer für eine Heilkunst, die die Patient/innen als Menschen und nicht als »Kund/innen« im Blick hat und die Gesundheit nicht als Ware verkauft.

Hierzu findet am Dienstag, 05. September, von 20:00 bis 22:00 Uhr im UNIKUM Regionalladen, in der Bahnhofstr. 26, in 57610 Altenkirchen eine Kooperationsveranstaltung von Ev. Landjugendakademie, Förderverein für nachhaltiges regionales Wirtschaften e.V., Westerwälder Initiativen- und Betriebenetz e.V., Heinrich Böll Stiftung RLP mit Prof. Dr. Giovanni Maio, Universität Freiburg, Fachbereich Bioethik und Medizinethik, Mitglied der zentralen Ethik-Kommission für Stammzellenforschung und des Ausschusses für ethische und juristische Grundsatzfragen der Bundesärztekammer, statt.