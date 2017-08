ORBIS DUO gastiert in Birnbacher Kirche

Veröffentlicht am 29. August 2017 von wwa

BIRNBACH – Samstag, 2. September ab 19:00 Uhr gastiert das ORBIS DUO „Page Woodworth (Violine) und Matthias Krohn (Marimba)„ mit „Zwischen Himmel und Erde“ – Samstag, 2. September um 19:00 Uhr, beginnt nach der Sommerpause wieder der Reigen der Konzerte in der Birnbacher Kirche mit dem „ORBIS DUO“, das unter dem Motto „Zwischen Himmel und Erde“ ein facettenreiches Programm zum Genießen und Nachdenken präsentieren wird. Auf ihrem Programm stehen neben Werken u. a. von Isaac Albéniz und Jules Massenet traditionelle Lieder aus England, Irland und Schottland.

Mit feinsinnigen zauberhaften Klängen und lebhaftem Virtuosenspiel spannen die beiden Solisten Page Woodworth, Violine, und Matthias Krohn, Marimba, einen weiten musikalischen Bogen. Der warme Klang von Ahorn, Fichte und Palisander – der himmlische Glanz der Geige gepaart mit der irdisch-kräftigen Resonanz der Marimba – wird dabei den ganzen Kirchenraum erfüllen. Mit vier Schlägeln und einem Bogen erschaffen sie mit meisterhafter Genauigkeit und spielerischer Geschwindigkeit außergewöhnliche Klangbilder: pure Spielfreude als Hör- und Sehgenuss für die Sinne.

Die hohe Kunst der beiden Musiker vom ORBIS DUO trägt dazu bei, dass das Publikum auf unwiderstehliche Weise spielend in den Bann der Musik gezogen wird. Die aus Kalifornien stammende Violinistin Page Woodworth bringt ihre reichen Erfahrungen als Orchestermusikerin, in der Kammermusik und als Solistin mit. Gemeinsam mit Matthias Krohn an der Marimba, der seine Leidenschaft für dieses besondere Instrument während des klassischen Schlagzeugstudiums in Lübeck entdeckte und wie seine Partnerin im In- und Ausland konzertierte, spielen die beiden im ORBIS DUO seit Anfang 2015. Der Eintritt dieses außergewöhnlichen Konzertes, das von „Optik Bosch“ (Altenkirchen) unterstützt wird, ist frei; am Ausgang wird um eine Kollekte gebeten.