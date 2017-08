Veröffentlicht am 29. August 2017 von wwa

ANHAUSEN – Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der L 258 – Am Freitagmittag kam es auf der L 258, Anhausen in Fahrtrichtung Neuwied, zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen verletzt wurden. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 43jährige mit ihrem VW-Golf die L 258 in Richtung Neuwied und kam aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie mit dem BMW eines 55jährigen aus dem Kreis Altenkirchen zusammen. Durch den Unfall wurden der 55jährige sowie die 43jährige Frau verletzt. Der 4jährige Sohn der Golffahrerin blieb unverletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit circa 16.000 Euro.