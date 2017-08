Schwarzfahrerpärchen festgenommen

Veröffentlicht am 26. August 2017 von wwa

BETZDORF – Gefährliche Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeibeamte, Beleidigung in Betzdorf – Am Donnerstagabend, 24. August, gegen 20:10 Uhr, meldete sich der 64jährige Triebwagenführer der Daadetalbahn telefonisch bei der Polizei in Betzdorf und machte Angaben über zwei „Schwarzfahrer“ in der Bahn zwischen Daaden und Betzdorf die sich sehr aggressiv verhalten würden und einen großen Hund dabei hätten.

Die beiden Personen sollten nach Eintreffen des Zuges in Betzdorf überprüft werden. Vor Eintreffen am Bahnhof wurde jedoch die Notbremse gezogen und die beiden Personen versuchten zu flüchten. Die 31jährige Zugbegleiterin versuchte dies zu unterbinden und stellte sich ihnen in den Weg.

Daraufhin zog die 30jährige Schwarzfahrerin ein Messer und attackierte damit die Zugbegleiterin. Die wurde durch die Angreiferin zu Boden gebracht und an Hand und Fuß mit dem Messer verletzt.

Der 26jährige Begleiter der Angreiferin öffnete zwischenzeitlich die Ausstiegstür. Die am Boden liegende Zugbegleiterin wurde durch den 26jährigen Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen, wodurch sie verletzt und eine Brille beschädigt wurde. Anschließend flüchteten beide Personen. Durch Beamte der Schutzpolizei Betzdorf wurden beide Personen gestellt und vorläufig festgenommen.

Da die 30jährige weiterhin aggressiv war und Widerstand leistete mussten ihr Handschellen angelegt werden. Nach der Festnahme erfolgten noch mehrfach Beleidigungen gegenüber den Polizeibeamten.

Da beide Personen alkoholisiert waren und ein Drogenkonsum nicht ausgeschlossen werden konnte wurden auf richterliche Anordnung Blutproben angeordnet. Nach Vortrag des Sachverhaltes wurde gegen beide Personen durch einen Haftrichter Haftbefehl erlassen. Der Hund wurde in einer Tierklinik untergebracht. Die Zugbegleiterin wurde in einem Krankhaus ambulant behandelt.