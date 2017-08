Bitz verursacht in Katzwinkel Garagenbrand

Veröffentlicht am 26. August 2017 von wwa

KATZWINKEL – Garagenbrand in Katzwinkel – Die 59 und 55 Jahre alten Hausbewohner eines Einfamilienhauses in Katzwinkel, Alte Poststraße, befanden sich schlafend im Bett als sie plötzlich durch einen lauten Knall geweckt wurden. Der 59jährige Mann sah Flammen aus dem Dachgiebel der freistehenden Garage schlagen. Der brennende Dachstuhl wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Katzwinkel gelöscht. Zur Zeit des Brandausbruchs herrschte im Bereich Katzwinkel ein schweres Gewitter mit Blitzeinschlägen von denen einer brandursächlich gewesen sein dürfte. Der in der Garage befindliche Personenwagen wurde ins Freie geschafft. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit mehreren tausend Euro.