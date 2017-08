Ben Bauer, Sydney Baldus und David Halbe gewinnen Ballonfahrt

Veröffentlicht am 29. August 2017 von wwa

KIRCHEN – Schätzspielgewinner erhalten Ballonfahrtgutscheine – Zum Feuerwehrfest in Kirchen hatte ein Kirchener Bürger einen Gutschein für eine Ballonfahrt zur Verfügung gestellt. In den Reihen des Fördervereinsvorstandes überlegte man sich, wie man diesen an den Mann bringen könnte. Somit wurde ein Schätzspiel veranstaltet, wo es darum ging, auf 50ml genau zu schätzen, wie viel Wasser sich in einem Stück Feuerwehrschlauch befindet. Insgesamt tippten rund 80 Festbesucher mit. Rüdiger Brauer stockte den Gewinn am Tag des Festes überraschenderweise noch auf. So gab es am Ende des Tages für drei Personen eine Fahrt im Heißluftballon. Zur Gewinnübergabe trafen sich die Gewinner und ein Teil des Fördervereinsvorstandes am Feuerwehrhaus in Kirchen. Ben Bauer, Sydney Baldus und David Halbe warten noch auf das richtige Wetter und freuen sich darauf, die Heimat aus luftiger Höhe anschauen zu können. Der Erlös des Schätzspiels, ein Tipp kostete einen Euro, kommt im Jubiläumsjahr komplett der Jugendfeuerwehr Kirchen zu Gute. Foto: FFW Kirchen