Veröffentlicht am 29. August 2017 von wwa

GEBHARDSHAIN – Kammerchor Gebhardshain mit Chorausflug nach Limburg an der Lahn – Kammerchor Gebhardshainer Land sang in der Pallottinerkirche St. Marien – Der Tagesausflug führte den Kammerchor Gebhardshainer Land nach Limburg, diesem wichtigen Brückenort an der alten Handelsstraße von Köln nach Frankfurt. Bei einer Stadtführung erkundeten die Teilnehmer die nahezu unversehrte mittelalterliche Innenstadt. Ein kurzer Besuch im Limburger Dom, einer der vollendestesten Schöpfungen der rheinischen Spätromanik, rundete die Führung ab. Danach begab sich die Reisegruppe in eine wohlverdiente Mittagspause nach eigener Gestaltung.

Am Nachmittag war die Pfarrkirche St. Marien Ziel des Chores und seiner Mitreisenden. Die Kirche wurde in den Jahren 1926/27 als Klosterkirche des 1892 in Limburg angesiedelten Pallottinerordens im Stile des Expressionismus erbaut. Pater Schroers ließ es sich nicht nehmen, die Gruppe durch die Kirche mit ihrer stiltypischen Ausstattung zu führen.

Es folgte die Mitgestaltung der Vorabendmesse in der gut besuchten Kirche. Zum Einzug ließ der Chor das „Evening Hymn“ von Clement Cotterill Scholefield erklingen. Das folgende „Kyrie“ stammte aus der Feder des Dirigenten Bernhard Kaufmann. Zum Halleluja sang der Chor die „Coda“ von Colin Mawby. Zur Kommunion ertönte das „O salutaris hostia“ von Jean-Baptiste Faure mit einem überzeugenden Solo die Sopranistin Dr. Dorothee Niermann. Johann Sebastian Bachs Werk „Jesus bleibet meine Freude“. rundete die Danksagung ab. Zum Schluss stimmte der Chor das „Ave Maria“ von Jakob Arcadelt an. Anhaltender Beifall war der Dank der Gottesdienstbesucher.

Abschluss des Tages war ein gemütlicher Ausklang in der Gaststätte „Zum Aartal“ in Holzheim. Da der Wettergott widererwartend gnädig war, konnten alle Mitreisenden nach der Ankunft in Gebhardshain auf einen sehr schönen Tag zurückblicken. Foto: Privat

Foto: Auf der Treppe vor St. Marien mit der Statue des Ordensgründers Vinzenz Pallotti