Veröffentlicht am 30. August 2017 von wwa

KREIS NEUWIED – Kreisverwaltung Neuwied am Freitag, 1. September ab 12:00 Uhr geschlossen – Die Kreisverwaltung mit dem Gesundheit- und Veterinäramt in der Ringstraße Neuwied, das Bürgerbüro und das Verwaltungsgebäude der Abfallwirtschaft in der Rudolf-Diesel-Straße sind am Freitag, 1. September ab 12:00 Uhr geschlossen. Die Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung Neuwied machen an diesem Nachmittag ihr Betriebsfest. Die Verwaltung bietet vormittags ihren gewohnten Service. Lediglich bei der Kfz-Zulassungsstelle ist der Annahmeschluss auf 11:00 Uhr vorverlegt.