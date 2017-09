MdB Peter Altmaier kommt in die Wiedhöhenhalle Kurtscheid

Veröffentlicht am 11. September 2017 von wwa

KURTSCXHEID – MdB Peter Altmaier kommt am Freitag, 15. September in die Wiedhöhenhalle Kurtscheid, in der Schulstraße in 56581 Kurtscheid. Bundesminister und Chef des Kanzleramts Peter Altmaier kommt auf Einladung des CDU Kreisverbandes Neuwied in die Wiedhöhenhalle Kurtscheid. Peter Altmaier war bereits Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, als er Ende 2013 von Angela Merkel zum Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramts berufen wurde. In dieser Schlüsselposition der deutschen Politik führt er nicht nur die Regierungszentrale, sondern koordiniert auch die Arbeit sämtlicher Ministerien. Darüber hinaus ist Peter Altmaier ein ausgewiesener Experte in allen europapolitischen Fragen. Aber er ist nicht nur in der »großen Politik« zuhause. Als direkt gewählter Abgeordneter im benachbarten Saarland ist er mit den vielfältigen Chancen und Herausforderungen des ländlichen Raums ebenfalls bestens vertraut, betont der Vorsitzende des CDU Kreisverbandes Neuwied MdB Erwin Rüddel.