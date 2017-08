Veröffentlicht am 29. August 2017 von wwa

BAD MARIENBERG – Neun junge Menschen in das Berufsleben gestartet – Spannend ab dem ersten Tag: Am 1. August starteten neun Auszubildende in ihr Berufsleben bei der Sparkasse Westerwald-Sieg. Vorstandsmitglied Andreas Görg und Ausbildungsleiter Kevin Andres nahmen den Ausbildungsjahrgang 2017 in der Hauptstelle Bad Marienberg in Empfang. Ebenfalls begrüßt wurde Emelie Herfen, die in Verbindung mit der Fachoberschule in Hachenburg ihr Jahrespraktikum bei der Sparkasse Westerwald-Sieg absolviert.

In den ersten drei Tagen gewannen die Auszubildenden einen Einblick in ihre neuen Aufgaben und wurden auf das „Sparkassenleben“ vorbereitet. Diese Tage sind besonders spannend und hinterlassen viele neue Eindrücke. „Wir heißen nicht Bank, sondern Sparkasse, weil wir anders sind. Leben Sie diesen Unterschied. Als Team sind Sie erfolgreicher, als wenn jeder für sich kämpft. Helfen Sie sich gegenseitig über die Hürden, die Ihnen im Berufsleben begegnen, hinweg“, gab Kevin Andres mit auf den Weg ins Berufsleben und wünschte gemeinsam mit Andreas Görg viel Glück und Erfolg. „Unsere Mannschaft freut sich bereits heute auf Sie und Ihre frischen Ideen, ab heute gehören Sie dazu.“ Nach den drei Einführungstagen wurden die neuen Kolleginnen und Kollegen in den einzelnen Geschäftsstellen empfangen.

Die abwechslungsreiche Ausbildung zum Bankkaufmann/frau erfolgt heimatnah in den Geschäftsstellen der Sparkasse Westerwald-Sieg im Landkreis Altenkirchen und Westerwaldkreis. Weitere Informationen rund um das Thema Ausbildung finden sich unter www.skwws.de/ausbildung. Bei Fragen steht Kevin Andres, Telefon: 02661/620-238, zur Verfügung.

Foto: (h.R.v.l.): Kevin Andres (Ausbildungsleiter), Maximilian Zöller, Ozan Altin, Theresa Ackermann, Emelie Herfen (Jahrespraktikantin), Simon Marenbach, Yagmur Cigdem, Andreas Görg (Vorstand) (v.R.v.l.): Marius Luca Heer, Fabio Steudter, Adriana Steden, Maximilian Groß.