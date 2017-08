Ausstellung „Starke bunte Frauen“ in der Evangelischen Landjugendakademie Altenkirchen

Veröffentlicht am 28. August 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ausstellung „Starke bunte Frauen“ – In der Evangelischen Landjugendakademie (LJA) findet am Mittwoch, 30. August ab 18:00 Uhr die Eröffnung der Ausstellung „Starke bunte Frauen“ statt. Die Malerin Anne L. Strunk erschafft neue Erscheinungen von Frauen; STARK und BUNT sind sie alle! Ihre Werke werden ab Mittwoch, 30. August bis Mittwoch, 04. Oktober an Werktagen von 09:00 bis 16:00 Uhr in der LJA zu sehen sein.

In der heutigen Realität können noch nicht alle Frauen ihre Leben stark und bunt selbst gestalten. Viel wurde politisch für die Gleichstellung von Mädchen und Frauen auf den Weg gebracht. Aktuell stößt aber Gendermainstreaming als Politikstrategie auf zunehmenden Wiederstand. Ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler geht in ihrem Eröffnungsvortrag der Frage nach, welche politischen Absichten hinter den zunehmenden Angriffen gegen Geschlechtergerechtigkeit stecken. Humorvoll präsentieren Karin Zimmermann und Silke Irle dazu ein Kabarettprogramm. In charmanter Weise wird Landrat Michael Lieber anschließend die Laudatio für Anne L. Strunk aus Daaden halten. Mit Gesang und Musik runden Karina Müller und Mathias Rabsch die Veranstaltung ab. Im Anschluss an dieses kurzweilige Programm genießen Sie die gastliche Atmosphäre zu Gesprächen und frischen Getränken. Weitere Informationen unter 02681 9516 15.