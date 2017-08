Veröffentlicht am 29. August 2017 von wwa

SELTERS – „Fliegende Edelsteine“ in Selters, so heißt die aktuelle Ausstellung in der Geschäftsstelle Selters der Westerwald Bank, die eine Auswahl aus Hunderten von Bildern umfasst, die Hobbyfotograf Winfried Arzbach an einem Gewässer in Selters gemacht hat. Arzbach saß über Wochen immer wieder an diesem Weiher zwischen Brennnesseln und Disteln und fotografierte heimische Libellen, an Halmen, im Flug und bei der Paarung. Geduld beim Fotografieren der schnellen Insekten und mühevolle Auswahl und Bearbeitung der Fotos waren nötig, um diese faszinierenden Einblick in das Leben der fotogenen Tiere zu geben.

Seine Bilder dienen weniger der dokumentarischen Darstellung als vielmehr der Annäherung an die Insekten aus der Perspektive der Fotografie: „Mich haben die grazilen und so präsenten Tiere fasziniert und nicht mehr losgelassen“, sagt Winfried Arzbach. Aus anfänglichem Interesse wurde eine anhaltende Faszination der kleinen Naturwunder.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Künstlern und Kunstwerken aus der Region eine Plattform geben können und auf diese Art und Weise die Kunstlandschaft in der Region fördern und bereichern“, unterstrich Andreas Veith, Marktbereichsleiter Selters/Dierdorf. Die Bilder sind noch bis Montag, 04. September während der Öffnungszeiten der Geschäftsstelle in Selters zu sehen.

Foto: (v.l.) Stadtbürgermeister Rolf Jung, Winfried Arzbach, Marktbereichsleiter Andreas Veith