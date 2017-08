Veröffentlicht am 27. August 2017 von wwa

HEIMBACH-WEIS – Freizeit-Fazit fällt sehr positiv aus – Kinder erlebten erfolgreiche integrative Ferienwochen – Unter dem Motto „Sommer, Sonne, Sonnenschein“ erlebten 30 Mädchen und Jungen während der letzten beiden Sommerferienwochen im Berufsbildungswerk (BBW) Heimbach-Weis ein vielfältiges Programm. – „Sommer, Sonne, Sonnenschein“ ist ein Kooperationsprojekt des Kinder- und Jugendbüros (KiJuB) der Stadt Neuwied und der Heinrich Haus gGmbH Kultur & Freizeit. Diese Freizeit ist inklusiv ausgerichtet und will dazu beitragen, dass sich Kinder mit und ohne Beeinträchtigung begegnen, sich spielerisch. Und so kamen Mädchen und Jungen, die im Heinrich-Haus leben und dort zur Schule gehen, mit Kindern aus ganz Neuwied zusammen, um ihre Ferien gemeinsam zu verbringen.

Turnhalle, Werkraum und Außengelände des BBW erfüllen sehr gute Bedingungen für die Freizeit. Tischtennisplatte, Fußball-, Spiel- und Basketballplatz decken die meisten Bewegungsangebote im Freien ab – und wurden fleißig genutzt. Doch auch im Gebäude war das Angebot abwechslungsreich. In der ersten Woche bastelten die Kinder unter Anleitung pädagogisch geschulter ehrenamtlicher Helfer vor allem unterschiedliche Handpuppen aus verschiedensten Materialien. Sie zauberten aus gebrauchten Schuhkartons kleine Theaterbühnen, die mit selbst gestalteten Stabpuppen bespielt werden konnten. Damit die Kinder den richtigen Umgang mit ihren Puppen erlernen konnten, besuchte Schauspieler Boris Weber von der Freien Bühne Neuwied die Freizeit. Er hatte professionelle Handpuppen im Gepäck, die die Kinder interessiert in Augenschein nahmen. Zudem gab Weber den Mädchen und Jungen praktische Puppenspielertricks. In der zweiten Woche entwickelte eine musikalisch talentierte Mädchengruppe ein selbst geschriebenes Musical und führte es unter großem Beifall auf.

Die Leiter der Freizeit Tanja Buchmann (KiJuB) und Josef Jungbluth (Heinrich-Haus) zogen ein sehr zufriedenstellendes Fazit der Freizeit. „Die Zusammensetzung der Gruppe führt zu einer besonderen Atmosphäre, getragen vom einfühlsamen und achtsamen Umgang miteinander“, betonten beide. Auch von Seiten der Eltern habe es viele positive Rückmeldungen gegeben. „Das ist eine Bestätigung für unsere erfolgreiche Arbeit“, sagten Buchmann und Jungbluth. Sie bedankten sich zudem bei den engagierten ehrenamtlichen Betreuern, die mit ihren sportlichen, musikalischen und kreativen Talenten zum Erfolg der Freizeit beitrugen.