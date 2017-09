Veröffentlicht am 3. September 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Yoga-Workshop „Hatha Yoga für Einsteiger“ in Altenkirchen – Am Samstag, 9. September bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen nachmittags den Workshop „Hatha Yoga für Anfänger“ an. – Yoga ist mehr als nur eine Sportart. Ziel von Yoga ist es Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen und das innere Gleichgewicht zu finden. In diesem Workshop lernen die Teilnehmer verschiedene Techniken kennen, um körperliche und geistige Blockaden zu lösen, Stress abzubauen und wieder achtsamer zu leben. Inhalt des Workshops sind eine Einführung in die Atemtechnik (Pranayama), Yogastellungen für Anfänger (Asanas), Meditation und Tiefenentspannung (Yoga Nidra). Unabhängig von Alter, körperlicher Konstitution und Religion ist Yoga für nahezu jeden geeignet, es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Der Workshop unter der Leitung von Jennifer Endres und Shari Bröhl findet am Samstag, 9. September in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 20 Euro. Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 812212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.