Veröffentlicht am 28. August 2017 von wwa

KREIS NEUWIED -Wochen der Demenz im Landkreis Neuwied – Veranstaltungen und Filmvorführungen rund um den Weltalzheimertag – Hallerbach: Demenzversorgung hat hohen Stellenwert – Das Netzwerk Demenz und psychische Erkrankungen im Alter im Landkreis Neuwied hat den Weltalzheimertag in diesem Jahr zum Anlass genommen, die Wochen der Demenz zu organisieren. Insgesamt vier Fachveranstaltungen sowie zwei Filmvorführungen sind Teil dieser Veranstaltungsreihe. „Für die Kreisverwaltung Neuwied mit seiner Psychiatriekoordinationsstelle hat die Information über das Krankheitsbild Demenz sowie die Verbesserung der Versorgung von Menschen mit Demenz und deren Angehörigen einen hohen Stellenwert“, so der zuständige Dezernent und 1.Kreisbeigeordnete Achim Hallerbach. „Ich unterstütze daher ausdrücklich die Initiative der Wochen der Demenz im Landkreis Neuwied“.

Es beginnt am 3. September mit dem Aktionstag „Move for Dementia 2017“, der vom Mehrgenerationenhaus Neuwied organisiert wird. Am 12. September folgt eine Informationsveranstaltung zum Thema Vorsorgevollmacht, ebenfalls im Mehrgenerationenhaus Neuwied. Am 20. September wird im Schauburg-Kino Neuwied der Film „SMALL WORLD“ mit Gérald Depardieu gezeigt. Am gleichen Tag wird im Kino-Center Cine 5 in Asbach der Spielfilm „VERGISS MEIN NICHT“ von David Sieveking aufgeführt. Am 21. September folgt ein Workshop für pflegende Angehörige unter dem Titel „Das Herz wird nicht dement“ im Mehrgenerationenhaus Neuwied. Am gleichen Tag findet eine Informationsveranstaltung unter dem Titel „Hospizliche und palliative Versorgung von Menschen mit Demenz am Lebensende“ im Seniorenzentrum des Heinrich-Hauses in Neuwied-Engers statt.

„Wir haben ein sehr aktives Netzwerk von ehrenamtlichen engagierten Menschen, die diese Woche der Demenz organisieren und begleiten. Ohne das bürgerschaftliche Engagement wäre ein so dichtes Beratungs- und Hilfenetzwerk kaum möglich“, betont Achim Hallerbach.

Der Psychiater und Neurologe Alois Alzheimer (1864 bis 1915) beschrieb als erster Mediziner eine Demenzerkrankung, die heute Alzheimer-Krankheit genannt wird. Dabei ist die Alzheimer-Erkrankung die häufigste Form einer Demenzerkrankung. Um auf die Bedeutung und Folgen des Krankheitsbildes aufmerksam zu machen, wird jährlich der Weltalzheimertag durchgeführt, der in diesem Jahr am 21. September stattfindet. Nähere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen im Internet unter www.psychiatrie-neuwied.de.