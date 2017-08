Veröffentlicht am 28. August 2017 von wwa

WISSEN – Letzter Ausbildungsabschnitt zum Erwerb des Sportbootführerscheins für Seeschifffahrtsgewässer erfolgreich abgeschlossen – Praktische Ausbildung mit Fahrtraining auf der Mosel hat bereits begonnen – Navigation, Kartenaufgaben und Berechnungen waren kein allzu leichtes Unterfangen – Der letzte theoretische Ausbildungsabschnitt zum Bootsführer auf Seeschifffahrtsgewässern wurde kürzlich erfolgreich in Wissen abgeschlossen. Zuvor wurden die Lehrgangsteilnehmer in mehreren Unterrichtseinheiten von jeweils siebenstündiger Dauer im Vereinsheim der heimischen Reservisten in Wissen in Gesetze, praktische Schiffsführung, Umweltschutz und Wetterkunde geschult.

Nun ging es gezielt an die praktische Arbeit in der Seekarte. Durchgearbeitet wurden u.a. dabei die amtlichen Prüfungsaufgaben, die sich insbesondere der Kartenarbeit widmen.

Oberstleutnant d. R. Axel Wienand (Wissen), der Organisator des Lehrgangs, erläuterte den Umgang und Gebrauch der Seekarte unter anderem mit Tafelbildern ausführlich, anschaulich und ansprechend.

Schwerpunkt lag dabei auf dem richtigen Gebrauch des Kartenbestecks (Kursdreieck, Anlegedreieck, Kartenzirkel und Zeichengeräte). Was man unter der geografischen Breite und Länge versteht und wie die Definition der Seemeile lautet, war zusätzlicher Ausbildungsstoff. Distanzmessungen in der Seekarte, Missweisung, Deviation, Übungen zur Kursbeschickung, Log und Fahrt sowie Besteckversetzung waren weitere wichtige Ausbildungsthemen.

Formeln und Rechenbeispiele zur Navigation prägten zusätzlich die mitunter sehr zeitintensiven Lerneinheiten und begleiteten ständig die Azubis bei ihrer praktischen Arbeit in der Seekarte.

Viele Definitionen, seemännisches Vokabular, Verständnis der Geometrie und mathematische Formeln forderten doch so einiges und nicht gerade alltägliches von den angehenden Seeskippern ab. Abschreckend wirkte dies indes nicht; vielmehr wurde es bei den Azubis und dem Lehrgangsleiter gleichfalls als Herausforderung angesehen.

Besondere Kennzeichen dieses Lehrgangs seien die hohe Motivation und durchweg hervorragende Mitarbeit während der einzelnen Blockseminare, bilanzierte Wienand erfreut und wünscht sich dies ebenso für die bereits im August angelaufene praktische Bootsausbildung auf der Mosel. Über 112 Stunden innerhalb von acht Wochenendseminaren seit April 2017 standen den Azubis für Theorie und Knotenkunde für den Erwerb der Sportbootführerscheine Binnen- und Seeschifffahrtsgewässer mit vielen Übungseinheiten zur Verfügung. Der Löwenanteil des Stundenansatzes entfiel auf die wesentlich komplexere Theorie des Sportbootführerscheinerwerbs für Seeschifffahrtsgewässer mit nahezu 84 Stunden. Nun gilt es individuell, den theoretischen Lernstoff im Selbststudium aufzuarbeiten, um sich so fit für die anstehende Prüfung zu machen.

An fünf Wochenenden als Kompaktseminare werden die Kursteilnehmer sehr zeitintensiv in Fahrpraxis, Manöver und insbesondere Navigation auf dem Wasser unterrichtet. Zwei erfolgreiche Praxisseminare zum Erwerb der beiden Sportbootführerscheine an der Untermosel gehören nunmehr der Vergangenheit an und jetzt steuern die Azubis mit großen Schritten auf die Bootsführerscheinprüfung im September in Koblenz zu. (aw) Fotos: Kaminski/Wienand