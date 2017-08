Kostenlos in der Stadt Altenkirchen surfen

Veröffentlicht am 28. August 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Stadt und Aktionskreis Altenkirchen machen´s möglich: Kostenlos surfen in der Stadt Altenkirchen – Die Stadt Altenkirchen bietet ab sofort an zwei WLAN HotSpots täglich eine Stunde gratis Internet an. Das neue Angebot gilt für alle Nutzer aus dem In- und Ausland. Bereits Anfang des Jahres hatte die Verbandsgemeinde einen WLAN HotSpot im Rathaus eingerichtet.

Ab sofort gehen Nutzer von WLAN-fähigen Smartphones, Laptops oder Tablets an zwei Telekom HotSpots im Stadtgebiet –rund um den Marktplatz und Bahnhof – täglich eine Stunde kostenlos online, unabhängig vom eigenen Mobilfunkanbieter. Wer nach Ablauf der 60 kostenfreien Minuten weiter über das WLAN-Netz der Telekom ins Internet gehen will, kann beispielsweise einen HotSpot Tagespass buchen. Mit diesem Angebot nimmt die Telekom Die Stadt Altenkirchen aus der Störerhaftung für die WLAN-Nutzung heraus. Die Kosten für das initiierte Projekt übernehmen die beteiligten Partner: die Stadt und der Aktionskreis.

„Durch die Einführung eines kostenlosen WLAN-Angebots profitieren alle Menschen in der Stadt. Altenkirchen schließt damit zu anderen Städten auf, die ihren Bürgern und Gästen an belebten Orten einen drahtlosen Internetzugang ermöglichen. Die Kosten hierfür halten sich in einem überschaubaren Rahmen“, sagt Stadtbürgermeister Heijo Höfer und ist überzeugt: „Der Ausbau wird dazu beitragen, die Stadt weiter zu stärken.“ „Der Aktionskreis Altenkirchen e.V. hat sich mit Elan im Projekt engagiert und eine individuelle Startseite für die HotSpots entwickelt.“ sagt Katja Lang, 1. Vorsitzende des Aktionskreises. „Die kostenlose HotSpot – Nutzung für eine Stunde ist auch ein Dankeschön an die Bevölkerung, dass Sie ihrer Stadt und den Geschäften, sowie der Gastronomie die Treue erweist.“

So funktioniert die WLAN-Nutzung in Altenkirchen:

1. WLAN am Endgerät aktivieren und verfügbare Netzwerke anzeigen

2. „Telekom“ wählen und „Verbinden“

3. Webbrowser auf dem Endgerät starten und beliebige http-Internetadresse eingeben, danach erscheint das HotSpot – Portal der Telekom

4. Auf Verbinden klicken, somit sind die AGBs bestätigt und Sie sind im Internet!