ALTENKIRCHEN – Kostenfreies Seminar für Existenzgründer am 7. September – Für alle, die ein eigenes Unternehmen gründen möchten, veranstaltet die IHK-Akademie Koblenz ein Existenzgründungsseminar. Teilnehmen kann jeder, der die Absicht hat, sich selbstständig zu machen. Dabei kann es sich um eine Neugründung, Übernahme oder die Beteiligung an einem bestehenden Betrieb handeln. Das kostenfreie Seminar findet am 7. September von 09:00 bis 14:00 Uhr in der IHK-Geschäftsstelle Altenkirchen statt. Die Seminarinhalte, die jedem Teilnehmer auch in Form von kostenfreien Seminarunterlagen zur Verfügung gestellt werden, sind:

Bewertung der Geschäftsidee; Formale Voraussetzungen der Existenzgründung; Markt- und Wettbewerbsrecherchen; Werbekonzepte zur Kundengewinnung/-bindung; Betriebliche Risiken und deren Absicherung; Die Rechtsformwahl; Soziale Absicherung des Existenzgründers; Der Businessplan; Die öffentlichen Finanzierungshilfen und Klärung individueller Fragen. Nach Abschluss des Seminars erhält jeder Teilnehmer eine Teilnahmebescheinigung. Beratung und Anmeldungen: IHK-Akademie Koblenz, Katharina Kunz, Josef-Görres-Platz 19, 56068 Koblenz, Telefon: 0261 30 47 1-30, Email: kunz@ihk-akademie-koblenz.de