Blindgänger einer Kriegsbombe bei Bauarbeiten gefunden

Veröffentlicht am 25. August 2017 von wwa

TRIER – Blindgänger einer Kriegsbombe bei Bauarbeiten in Ehrang gefunden – Arbeiter legen bei Baugrabungen in der Heinestraße eine zweieinhalb Zentner schwere Bombe frei. Nachdem der verantwortliche Bauleiter die Polizei Freitagmittag, 25. August, kurz nach zwölf Uhr über den Fund der Bombe informierte, wurde die Baustelle unmittelbar gesperrt und der Fundort durch die Polizei und die Berufsfeuerwehr Trier gesichert. Der hinzugezogene Kampfmittelräumdienst bestätigte den Verdacht und kümmert sich um die Entschärfung und den Abtransport. Die Entscheidung über den Zeitpunkt und das Procedere der Räumung wird unter Beteiligung von Verantwortlichen der Stadtverwaltung, des Kampfmittelräumdienstes, der Feuerwehr und der Polizei am Samstag getroffen. Bis dahin wird die Bombe, von der zurzeit keine Gefahr für die Anwohner und die umliegenden Gebäude ausgeht, so die Polizei, durch Einsatzkräfte der Polizei bewacht. Quelle: Polizei