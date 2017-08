Veröffentlicht am 25. August 2017 von wwa

KOBLENZ – Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 3 – Am Donnerstagnachmittag, 24. August, gegen 16:00 Uhr befuhr eine vierköpfige, türkische Familie die BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main. Auf Höhe Kilometer 91,8 verlor der Fahrzeugführer, nach eigenen Angaben aufgrund von „Sekunden-Schlaf“, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit mehreren kleinen Bäumen und überschlug sich.

Auf der Seite liegend fing der Motorraum Feuer, das jedoch durch die eingesetzte Streife und Ersthelfer gelöscht wurde. Der Fahrzeugführer, sowie die zwei Töchter wurden aus dem seitlich liegenden Fahrzeug befreit und lediglich leicht verletzt. Die Ehefrau des Fahrers war so schwer verletzt, dass sie von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden musste. Um eine schonende Bergung zu gewährleisten, wurde das komplette Dach aufgeschnitten. Nach der Befreiung und notärztlicher Erstversorgung erfolgte die Überstellung in das Krankenhaus Limburg, wo aufgrund mehrfacher Frakturen eine zeitnahe Not-OP erforderlich wurde. Die Autobahn war im Bereich der Unfallörtlichkeit für circa zwei Stunden lediglich über einen Fahrstreifen befahrbar und es kam zu einem circa zehn Kilometer langen Rückstau. Quelle: Polizei