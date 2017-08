Veröffentlicht am 27. August 2017 von wwa

BAD MARIENBERG – Bankfiliale einmal anders – Großes FIFA17 Turnier in Geschäftsstelle Bad Marienberg der Westerwald Bank – Seinen Lieblingsklub finden und ihn an die Spitze führen. Allein aus Deutschland stehen 36 Vereine aus der 1. und 2. Liga zur Wahl, insgesamt sind es über 650 Teams und 36 Spielklassen. Wie und wo ist das möglich? Die Rede ist von FIFA17 und möglich macht es die Westerwald Bank. Sie organisiert in der Bankfiliale in Bad Marienberg ein ganz besonderes Event. Am Freitag, 29. September, können interessierte junge Menschen, vollendetes 14. Lebensjahr, ab 16:30 Uhr in der Bismarckstraße einchecken, um in der Zeit von 17:00 bis 22:00 Uhr auf PS4 Spielekonsolen in mehreren Gruppen gegeneinander anzutreten. Die bundesweite Testfiliale der Volks- und Raiffeisenbanken bietet sich dafür an. Eine ideale Kombination aus moderner Technologie und Wohnzimmeratmosphäre vor Ort.

Der Bad Marienberger Marktbereichsleiter der Westerwald Bank, Benjamin Brodt, freut sich auf die Veranstaltung für junge und junggebliebene Menschen: „Die Bankfiliale in Bad Marienberg ist zu einem Ort der Begegnung geworden. Menschen treffen sich, kommen miteinander ins Gespräch, mit dem Mitarbeiter der Bank, mit anderen Kunden. So wächst eine persönliche Atmosphäre.“

Bei großer Nachfrage wird das Spielfeld auf das erste Obergeschoss ausgedehnt. Ganz besonders spannend werden die Endspiele. Diese finden auf der großen Multivisionswand, 3,63 x 2,05 Meter, im SB-Bereich statt.

Neben dem Spaß am Spiel warten spannende Preise auf die Gewinner:

Platz 1: Trikot des Lieblingsspielers

Platz 2: Spiel Fifa 2018 (für gewünschte Spielkonsole)

Platz 3: Gutschein über 50 EUR von Intersport Röttger in Bad Marienberg

Platz 4: Replika-Ball

Die Aktion läuft in Zusammenarbeit mit dem regionalen Fußballportal www.fussball-westerwald-sieg.de (FWS24). Denn mit diesem Portal eine besondere Kooperation. Es bietet allen Vereinen des Fußballkreises Westerwald-Sieg die Möglichkeit, ihre Spielberichte sowie aktuelle Themen aus dem Verein zu veröffentlichen. Nach dem Motto „Alle Augen auf die Vereine“ stellt das Fußballportal den Vereinen eine einzigartige Plattform zur Verfügung, ihre Mannschaften, die Jugendarbeit und weitere Themen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Da diese Art der Vereinsförderung der Westerwald Bank sehr am Herzen liegt, ist die Partner dieses Internetportals. Anmeldungen für den 29. September ausschließlich online über www.westerwaldbank.de/fifa2017