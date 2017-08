Veröffentlicht am 25. August 2017 von wwa

PUDERBACH/DUISBURG – Karatekämpferin Priti Pelia qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft – Aufgrund ihrer Erfolge tritt Priti Pelia für Deutschland in Teneriffa auf der Karate Weltmeisterschaft an – Aufgrund der konstanten Top Leistung in diesem Jahr wurde Priti Pelia von Bundestrainer Thomas Nitschmann für die Karate WM in Teneriffa nominiert. Die Nominierung ist der bisherige Höhepunkt einer außergewöhnlichen Leistung. Dieses Jahr erreichte Pelia die Finals beim Champions Cup, Krokoyama Cup und wurde Landesmeisterin sowie Deutsche Meisterin, gewann die Ruhr Games und erkämpfte sich viele weitere internationale Erfolge.

Mit dieser konstanten Leistung hat die Sportlerin der KSC Karate Team eindrucksvoll gezeigt dass sie die Kandidatin für die Weltmeisterschaft ist. Das gesamte Team drückt Priti Pelia die Daumen für die Zeit vom 26. bis 30. Oktober. An diesen Tagen will sie alles geben und um die begehrten Plätze auf dem Siegerpodest der WM kämpfen.

Wer selbst mit Karate beginnen möchte kann jederzeit in Puderbach, Horhausen oder Altenkirchen einsteigen. Mehr Informationen per Telefon: 02684 956000, im Internet www.ksc-puderbach.de auf Facebook oder direkt vor Ort. Foto: Privat