DARC OV K50 traf sich zum Sommerfest in Kircheib

Veröffentlicht am 27. August 2017 von wwa

KIRCHEIB – Sommerfest des DARC OV K50 – Samstag startete in Kircheib planmäßig das Sommerfest des Ortsverbandes Altenkirchen (K50) des Deutschen Amateur Radio Club e.V. (DARC). Nachdem es am frühen Vormittag von den Witterungsbedingungen her doch noch relativ gut ausschaute zog sich die Bewölkung immer mehr zu und es regnete auch teilweise sehr kräftig. Nichts desto trotz fanden sich wieder viele Mitglieder und Freunde des K50 zum Sommerfest ein und hatten, trotz des bescheidenen Wetters, ihren Spaß.

Funkbetrieb wurde zwar kaum gemacht aber man unterhielt sich über technische und auch private Dinge. Auch die Verpflegung kam dabei natürlich nicht zu kurz und so wurde der Grill auch kaum kalt. Die von Mitgliedern hergestellten Salate komplettierten das Menü und natürlich gab es auch die passenden Getränke.

Die Besucher und Mitglieder sprachen Eduard Borger ihren Dank aus. Trotz des schmerzlichen Verlustes seiner Frau Rosika im vergangenen Jahr hatte Eduard Borger wieder sein Gelände in Kircheib Reisbitzen zur Verfügung gestellt. Der Ort an dem das Sommerfest schon bereits seit etlichen Jahren traditionell stattfindet. Foto: Wachow