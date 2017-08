Thalia Kinder- und Jugendgruppe präsentiert „Pinocchio“

Veröffentlicht am 27. August 2017 von wwa

BUCHHOLZ – Thalia Kinder- und Jugendgruppe präsentiert mit „Pinocchio“ neues Theaterstück – „Pinocchio“ ein Theaterstück für die ganze Familie von Walter Edelmann, nach Motiven der bekannten Geschichte von Carlo Collodi. Marionettenschnitzer Geppetto stellt fest, dass seine neue Puppe Pinocchio zum Leben erwacht ist. Leider macht ihm sein „Sohn“ zuerst überhaupt keine Freude, er verrät seinen „Vater“, schwänzt die Schule und gerät in zwielichtige Bekanntschaft. Nun muss er verschieden Abenteuer bestehen, er gerät an das Diebespaar Fuchs und Katze und wird von Malissimo zusammen mit anderen faulen Kindern als Esel verkauft. Beistand leistet ihm dabei die Grille, die als Pinocchios Gewissen wirkt, und das Fräulein Felicitas. Um diese Geschichte schließlich zu einem glücklichen Ende zu führen, muss Pinocchio aber lernen, seine schlechten Eigenschaften zu überwinden. .

Die Premiere in Buchholz im Saal Höfer ist am Samstag, 28. Oktober, ab 14:30 Uhr. Weitere Aufführungen sind am Sonntag, 29. Oktober, ab 11.00 Uhr, Einlass ist jeweils 30 Minuten vorher. In der Stadthalle Altenkirchen am Sonntag, 05. November ab 11:00 Uhr. Weitere Aufführungstermine gibt es in Horhausen im Kaplan Dasbach Haus am Samstag, 04. März ab 11:00 Uhr. In Asbach im Bürgerhaus am Sonntag 11. März ab 11:00 Uhr und in Dernbach im TheARTrale am Sonntag, 15. Und 22. April ab 15:00 Uhr.