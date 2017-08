Veröffentlicht am 27. August 2017 von wwa

BUCHHOLZ – Der Theaterverein Thalia Buchholz 1908 präsentiert im Oktober sein neues Theaterstück – In dieser Spielzeit heißt es: „Der Teufel liest auch Kleinanzeigen“, eine Komödie in zwei Akten von Bernd Spehling. Ein Fluglotsenstreik beschert dem Lufthansa-Piloten Marcel Freiherr von Hohenstein einen freien Tag. Da seine Ehegattin Gracia ohnehin gerade mit ihren Kanaster-Damen auf Sylt verweilt, findet Marcel Hohenstein seine ganz persönliche „Streik-Versüßung“ in der reizenden Stewardess Natalie. Wäre da nicht sein Nachbar Alfons Weidenhelfer, der durch die Folgen seiner stets unglücklich formulierten Zeitungsanzeigen alles und jeden um sich herum in Mitleidenschaft zieht. Deshalb hat ihm auch seine Ehefrau Charlotte – unter Androhung der Scheidung – jegliches Annoncieren verboten. Doch ein letztes Mal möchte sich Alfons fachkundigen Rat als „vielseitig interessierter Hobbyforscher“ einholen und bestellt per Kleinanzeige „Gleichgesinnte“ zu einem verhängnisvollen Treffpunkt…nämlich…zu der Eingangstür des ja eigentlich leerstehenden Hauses der von Hohensteins.

Die Premiere ist im Saal Höfer in Buchholz am Freitag, 27. Oktober, ab 20:00 Uhr, weitere Aufführungen Samstag 28. Oktober, ab 20:00 Uhr und Sonntag, 29. Oktober, ab 17:00 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde vorher, es gibt keine Platzreservierung.

Ebenfalls wird das Stück in der Stadthalle in Altenkirchen aufgeführt. Die Aufführung ist am Sonntag, 05. November, ab 17:00 Uhr. Einlass ist eine Stunde vorher, es gibt keine Platzreservierung. Weiterhin im kommenden Jahr in Horhausen im Kaplan Dasbach Haus am Samstag, 04. März, ab 17:00 Uhr und in Asbach im Bürgerhaus am Samstag, 10. März ab 20:00 Uhr und am Sonntag, 11. März ab 17:00 Uhr.