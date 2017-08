Ballett- und Tanztheater Festival in Westerburg

Veröffentlicht am 26. August 2017 von wwa

WESTERBURG – BALLETT und TANZTHEATER Festival 2017 präsentiert von BorgersBallett – Tanzhaus Westerburg – Von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. September findet in Westerburg in der Stadthalle das zweite große Ballett- und Tanztheater Festival, präsentiert von der Ballett- und Tanzschule BorgersBallett, statt. Am Freitag ab 19:00 Uhr erwarten die Zuschauer Tanztheater, Ballett und HipHop: Das Tanztheaterstück „Schöne neue Welt“, von Kindern im Alter von neun bis dreizehn Jahren läutet den Abend ein, danach geht es weiter mit der „HipHop Performance“ der Hip Hop Gruppe. Anschließend zeigt die Jugendgruppe Tanztheater ein experimentelles Stück über „Impulse“ und Bewegung, bevor die Ballettgruppe der Erwachsenen mit dem „Tango“ in die Welt der Tanzorchester führt. Weiter geht die Zeitreise in die Zeit der Tanztees mit dem neuen Stück „DamenWahl“ der jugendlichen Tänzerinnen.

Am Samstag, 16. September ab 18:00 Uhr, feiert das Ballett-Stück Premiere, das am Sonntag ab 15:00 Uhr noch einmal aufgeführt wird. Fast ein Jahr probten die Kinder und Jugendlichen im Alter von vier bis neunzehn Jahren für das Stück „ALICE im Wunderland“. Im Stück folgt Alice einem kleinen weißen Kaninchen und landet nach einem Sturz durch’s Kaninchenloch im Wunderland. Hier erfährt Alice Mögliches und Unmögliches und macht Bekanntschaft mit allerlei lustigen und komischen Gestalten. Nur mit der Herzkönigin ist nicht gut Kirschen essen, vor allem, als diese bei einem Croquetspiel verliert, ist diese außer sich und sucht eine Schuldige: ALICE! Doch die Herzkönigin hat die Rechnung ohne Alices Freunde aus dem Wunderland gemacht.

Karten-VVK: Buchhandlung & Papierhaus NEU in Westerburg sowie im Tanzhaus und an der Abendkasse. Reservierungen bitte unter der 02664 – 99 33 858 oder per Email an: info@borgersballett.de