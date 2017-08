Landfrauen besuchen den „Atemwegs-Lehrpfad“ in Weyerbusch

Veröffentlicht am 26. August 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN/WEYERBUSCH – LandFrauenverband Frischer Wind Bezirk Altenkirchen unterwegs auf dem „Atemwegs-Lehrpfad“ in Weyerbusch – An einem der seltenen sonnigen Tage startete eine Gruppe der Altenkirchener Landfrauen zur Wanderung auf dem „Atemwegs-Lehrpfad“ in Weyerbusch. Diese knapp zwei Kilometer lange Strecke wurde vom Verkehrs- und Bürgerverein erstellt und mit 13 Übungstafeln versehen. Auf diesen sind verschiedene Anleitungen zur Kräftigung der Lungenfunktion abgebildet. Fleißig wurden diese Übungen ausgeführt und schon bald stellten die Teilnehmerinnen fest, wie gut das bewusste Atmen Körper, Geist und Seele tut. Natürlich trugen die schöne Landschaft sowie die Wald- und Wiesendüfte dazu bei, diesen Weg als eine „Auszeit“ vom Stress des Alltages zu erleben. Ein schöner Abschluss war die „Belohnung“ mit einem leckeren Eisbecher im Eiscafé Nikis in Weyerbusch. Fotos: AK Landfrauen