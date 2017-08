Veröffentlicht am 26. August 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kreisvolkshochschule startet neuen Gitarrenkurs für Anfänger ab 6. September – „Da ist Musik drin“ – Im aktuellen Programm der Kreisvolkshochschule Altenkirchen gibt es auch zahlreiche Angebote im musikalischen Bereich. Mancher Erwachsenen träumt davon endlich noch ein Instrument zu lernen. In einem Kurs der Kreisvolkshochschule steht daher das Thema „Liedbegleitung auf der Gitarre“ im Mittelpunkt.

Der Anfängerkurs unter der Leitung von Stefan Henn beginnt am Mittwoch, 6. September. Er findet an insgesamt zehn Terminen statt, jeweils in der Zeit von 18:45 bis 20:15 Uhr. In Zusammenarbeit mit der Kreismusikschule werden unter fachkundiger Leitung die Grundlagen des Akkordspiels, Grundakkorde, rhythmische Standardformen und leichte Zupfmuster anhand beliebter und aktueller Musik vermittelt.

Voraussetzung zur Teilnahme am Kurs ist eine eigene Gitarre und die Bereitschaft, ein wenig durch regelmäßiges Üben den Lernerfolg zu sichern. Der Kurs findet in der Kreismusikschule Altenkirchen statt. Die Kursgebühr beträgt 75 Euro. Informationen und Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81 2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.