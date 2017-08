Ausflugszier war die Lüneburger Heide

Veröffentlicht am 26. August 2017 von wwa

HORHAUSEN – VdK Ortsverband Horhausen-Oberlahr entdeckt die Schönheit der Lüneburger Heide – Der VdK Ortsverband Horhausen-Oberlahr startete mit 29 gut gelaunten Mitgliedern zur Mehrtagesfahrt in die Lüneburger Heide nach Behringen. „VdK-Chef“ Kornelius Seliger (Güllesheim) begrüßte die Teilnehmer/innen im Bus und wünschte allen eine angenehme Reise. Der Busfahrer hieß die Schar ebenfalls herzlich willkommen. Der staatlich anerkannte Luftkurort Behringen liegt direkt im autofreien Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“ am Brunausee. Die Anreise erfolgte über das Steinhuder Meer. Am zweiten Tag stand eine Fahrt in die Hansestadt Lüneburg und zum

Schiffshebewerk Scharnebeck auf dem Programm. Die Westerwälder entdeckten die historische Architektur im Stil der Backsteinoptik im reizvollen Gegensatz zu dem quirligen, jungen Stadtleben.

Nach einem reichhaltigen Frühstücksbuffet lernten am dritten Reisetag die VdK-Mitglieder die Lüneburger Heide kennen. Mittags gab es einen leckeren Erbseneintopf und nachmittags fand eine Kutschfahrt durch die Heide statt. Am vierten Tag erfolgte die Heimreise mit einem Abstecher in die Stadt Celle. Dort beeindruckte die Gruppe in eine Welt zwischen Tradition und Gegenwart. Foto: VdK Ortsverband Horhausen-Oberlahr