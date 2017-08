Veröffentlicht am 26. August 2017 von wwa

AEGIDIENBERG – Lions Club Rhein-Wied unterstützt die Sportfreunde Aegidienberg – Spendenerlös aus dem Edekamarkt Klein kommt heimischem Sportverein zugute – „Leergut tut gut“, unter diesem Motto sammelt der LC Rhein-Wied seit nunmehr fast vier Jahren Spenden für den guten Zweck. Dabei werden in einer Box, die neben den Rückgabeautomaten für leere Pfandflaschen positioniert ist, von den Kunden gespendete Pfandbons gesammelt und vom Lions Club an der Kasse des Marktes eingelöst. „Diese Activity, die in mehreren Lebensmittelmärkten in der Region angesiedelt ist, läuft ausgesprochen erfolgreich und wird von den Kunden sehr gut angenommen“, so der Präsident des Lions Clubs Rhein-Wied, Klaus Tang. Allein im Jahr 2016 konnte der LC Rhein-Wied in allen Märkten in der Region insgesamt fast 8.000 Euro erzielen, die verschiedenen Spendenempfängern zu Gute kamen. Davon konnten alleine etwa 1.200 Euro bei Edeka Klein in Aegidienberg verbucht werden. Auch im Jahr 2017 läuft die Aktion sehr gut. „Heute können wir schon einmal eine Spende in Höhe von 500 Euro an Claus Elbert, den Vorsitzenden der Sportfreunde Aegidienberg, überreichen“, freut sich Hellmuth Buhr in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Fördervereins des LC Rhein-Wied. Marktinhaber Jörg Klein ist es als Aegidienberger Bürger und langjährigem Mitglied der SFA ein Anliegen, den Sportverein zu unterstützen und hat die SFA als Spendenempfänger vorgeschlagen. „Auf diese Weise profitieren sowohl unsere Schulkinder wie auch die Vereinssportler von der Spende.“ Der Sportverein möchte diese und auch die weiteren Spenden des Lions Clubs in die Ausstattung der neuen Zweifeldsporthalle investieren: „Da wir uns mit der Halle enorm vergrößern, benötigen wir viel zusätzliche Ausstattung für die neue Sporthalle“, erläutert Claus Elbert. „Wir freuen uns sehr, dass uns der LC Rhein-Wied zusammen mit Jörg Klein dabei unterstützen und bedanken uns dafür sehr herzlich!“