Veröffentlicht am 26. August 2017 von wwa

HORHAUSEN – Heimat- und Verkehrsverein Horhausen besucht Drachenfels – Der Drachenfels mit der Drachenburg in Königswinter stand im Mittelpunkt des jüngsten Sonntagsausfluges des Heimat- und Verkehrsvereins Horhausen. Der Drachenfels, wohl der bekannteste Berg in der Region um Köln und Bonn, trägt auf seinem Gipfel die weithin sichtbare Burgruine und ist mit dem Drachenfelsplateau eines der meistbesuchten Naherholungsziele im Rheinland. Die Wanderfreunde fuhren mit der Drachenfelsbahn hinauf, genossen die Aussicht weit ins Rheintal hinab, besichtigten das Schloss Drachenburg und kehrten zum Abschluss in das Restaurant auf dem Drachenfels ein. Organisiert hatte den schönen Ausflug Vorstandsmitglied Bernd Langheim (Horhausen). Als nächstes ist ein Sonntagsausflug am 17. September nach Limburg an der Lahn geplant. Infos: 02687/929507). Foto: Bernd Langheim