Veröffentlicht am 24. August 2017 von wwa

NEITERSEN – Fünfkampfolympiade der KiJuNei in der Neiterser Wiedhalle – Riesenspaß für Groß und Klein beim Fünfkampf in der Wiedhalle Neitersen. Die Kinder-Jugendinitiative Neitersen, seit einigen Jahren Kommunikationsbestandteil in der Ortsgemeinde Neitersen, hatte alle Kinder, Eltern und Großeltern zu diesem großen sportlichen Event eingeladen. Da die Wetterlage unsicher war, verlegten die Organisatoren die Veranstaltung in die Wiedhalle. Nach der Begrüßung durch Ortsbürgermeister Horst Klein stellten sich 27 Teams, zu je zwei Personen, dem Wettkampf. Rudolf Bellersheim übernahm die Moderation und Spielleitung der Veranstaltung. Fünf Disziplinen mussten die Teams bewältigen. Es begann mit dem Schubkarrenrennen. Hier musste der Vordermann seine Hände auf den Boden stellen und der Hintermann die Beine nehmen und kräftig schieben, dabei war Muskelkraft und Ausdauer gefragt um nicht vorne einzuknicken. Beim Sackhüpfen lagen die Kleinen klar vorne, da mancher Eltern-oder Großelternteil mit dem Gleichgewicht zu kämpfen hatten. Der Löffel-Ball-Lauf gestaltete sich da etwas einfacher, wenn auch die Kleinsten mit der Balance zu kämpfen hatten. Lustig anzusehen und unter großen Applaus starteten die Schwimmflossenläufer. Mit der richtigen Technik beim Laufen wurden bei Groß und Klein echte Geschwindigkeitsrekorde erreicht. Beim Dreibeinlauf wurde bei einem Spieler das rechte mit dem linken Bein des Partners in Kniehöhe zusammengebunden. Hier war es nicht immer einfach bei Größenunterschieden von Opa und Enkel den Wettlauf problemlos zu gestalten. Dennoch bereitete diese Disziplin den Spielern und den Zuschauern besonders viel Spaß. Während der Auswertung der Punkte durften sich die kleinen und großen Wettkämpfer mit Würstchen und erfrischenden Getränken stärken und so die Zeit bis zur Siegerehrung überbrücken. Unterstützt von seiner Tochter überreichte Rudolf Bellersheim anschließend die Urkunden an die kleinen und großen Wettkämpfer die außerdem noch mit einem Gutschein für ein großes Eis belohnt wurden. (rewa) Fotos: Renate Wachow