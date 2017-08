Veröffentlicht am 24. August 2017 von wwa

BUSENHAUSEN – „Herzlich Willkommen“ – „Haus der kleinen Freunde“ Busenhausen begrüßt zum Tag der offenen Tür – Vorsorglich hatten die „Kleinen Freunde“ aus Busenhausen, die lütten Bewohner der Kindertagesstätte in Busenhausen, ihre Erzieherinnen und Eltern, deren Gebäude schon eine erlebnisreiche Zeit hinter sich hat, nicht nur die Gebäuderäumlichkeiten und das Außengelände für die Gäste hergerichtet, sie hatten auch, die zurückliegenden Tage hatten mit ihren Regenüberfällen es erahnen lassen, ein kleines Zelt für die Festlichkeit aufgestellt. Dort empfingen sie auch ihre zahlreichen Gäste, Eltern, Kommunalpolitiker und sonstige Besucher. Wie Recht die Erzieherinnen mit dem Vorhalten des Zeltes haben sollten zeigte sich unmittelbar zur Begrüßungsphase. Während die Leiterin Christina Buchen die Begrüßungsworte sprach mischte sich das strake Trommeln des Regens auf dem Zeltdach in die Geräuschkulisse. Das allerdings störte die Anwesenden wenig. Die am Eingang standen, rückten etwas weiter ins Zelt und die Handyfotografen merkten vom Geschehen gar nichts und störten weiter ungeniert den Blick der hinter ihnen stehenden und sitzenden Gäste auf die Szene vor ihnen.

Die kleinen „Freunde“ indes hatten sich mit den Erzieherinnen neben dem Rednerpult versammelt und eröffneten mit Liedgesang, den Blick aber nicht von den eigenen Familienmitgliedern lassend, die Feierstunde. Ein bezauberndes Bild bot sich den Besuchern, unter ihnen der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Altenkirchen Heinz Düber, die Mitarbeiter der Verwaltung Fred Jüngerich und Sascha Koch sowie Leiterinnen der Kindergärten der VG Altenkirchen.

Das „Haus der kleinen Freunde“, so teilte Leiterin Buchen in ihrer Begrüßung mit, sei auf bestem Weg eine „Kreativitäts KITA“ zu werden. Für die Erreichung dieses Zieles habe man eine Kooperation mit der UNI Koblenz und dem Atelier Mobil in Koblenz geschlossen. Im KITA Gebäude hatte man die bisherigen Kunstwerke der Kinder in Themengruppen ausgestellt und eine Bewundererrundwanderung eingerichtet. Aus diesem Anlass war auch eine aktuelle Malaktion organisiert und junge Künstler durften sich am Gestalten „bunter Zaunlatten“ betätigen. Beigeordneter Düber überbrachte die Grußworte der Verwaltung und Ortsbürgermeisterin Erika Hüsch überbrachte nicht nur Grußworte und zeigte sich stolz auf die Kindertagesstätte im Ort, sie wusste auch über lange Geschichte der Schule im Ort zu berichten. Busenhausen hatte bereits 1855 eine eigene Schule und die nicht unweit vom heutigen Gebäude entfernt. Das Gebäude wurde 50ger Jahren dem Erdboden gleich gemacht und 1960 ein neues Gebäude, das heutige Kindergartengebäude, errichtet. Der Schulbetrieb endete allerdings Anfang der 760ger Jahre. Ein Umbau wurde vorgenommen und der Kindergartenbetrieb lief 1979 an. Jetzt habe man berechtigte Hoffnung dass der Kindergarten noch einige Generationen an Kindern sehen werde.

Während sich die Kinder im Haus und auf dem Spielplatz vergnügten und auch mit Begeisterung Zaunlatten farbenfreudig gestalteten führte Kindertagesstättenleiterin Buchen die Besucher durch die Räumlichkeiten und erläuterte die kleinen und großen Kunstwerke. (wwa) Fotos: Wachow