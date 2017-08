Ladendieb in Altenkirchen verhaftet

Veröffentlicht am 24. August 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Gewerbsmäßiger Ladendiebstahl in Altenkirchen, Siegener Straße – Freitag, 18. August, um 19:55 Uhr, ereignete sich ein Ladendiebstahl in einem Baufachmarkt in Altenkirchen. Der 43jährige Dieb entwendete Elektroartikel. Der männliche Täter wurde aber vor Verlassen des Fachmarktes durch Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Es stellte sich heraus, dass gegen den Ladendieb zwei Haftbefehle, unter anderem mit einer Freiheitsstrafe von 21 Monaten belegt, vorlagen. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeuges wurde weiteres hochwertiges Diebesgut gefunden. Der 43 Jährige wurde abschließend zur Justizvollzugsanstalt nach Koblenz gebracht. Gegen den Ladendieb wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Wert des Stehlgutes wird von der Polizei mit 660 Euro angegeben.