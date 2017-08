61jähriger Autofahrer stirbt bei Verkehrsunfall auf der B 416

Veröffentlicht am 24. August 2017 von wwa

KOBERN/GONDORF – Tödlicher Verkehrsunfall in Kobern-Gondorf – Sonntagmittag, 20. August, gegen 12:37 Uhr gingen mehrere Notrufe über einen schweren Verkehrsunfall bei der Polizei in Koblenz ein. Ein 61jähriger Mann aus Dieblich befuhr mit seinem VW Polo die B416 in der Ortslage Kobern-Gondorf, aus Richtung Lehmen kommend in Richtung Koblenz. In der Ortslage wollte er nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen. Ein dahinter fahrender 18jähriger BMW-Fahrer fuhr auf den VW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer des Polos so stark verletzt, dass er kurze Zeit später in einem Koblenzer Krankenhaus verstarb.

Der 18 Jährige und sein zweijähriger Neffe wurden leicht verletzt. Während der Dauer der Verletztenversorgung und der Unfallaufnahme blieb die B 416 gesperrt. Neben einem Notarzt waren mehrere Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Die Staatsanwaltschaft Koblenz ordnete die Erstellung eines Unfallursachengutachtens an. Zur Dokumentation der Unfallstelle wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit circa 40.000 Euro. Quelle: Polizei