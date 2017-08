Veröffentlicht am 25. August 2017 von wwa

NEUWIED – Rollend die Neuwieder Innenstadt kennenlernen – Im Oktober erstmals Ninebot-Führung im Angebot – Die Tourist-Information Neuwied ist ständig auf der Suche nach neuen Angeboten. Ihr neuester Coup: eine Innenstadtführung auf einem Ninebot, einem Fortbewegungsmittel, das landläufig unter dem Namen Segway bekannt ist. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad? Bislang hatten Interessierte zwei Möglichkeiten, um die Sehenswürdigkeiten der Neuwieder Innenstadt zu erkunden. Doch da bekanntermaßen aller guten Dinge drei sind, gesellt sich am 1. Oktober eine weitere Alternative hinzu. Die Fahrt mit dem innovativen Fortbewegungsmittel Ninebot, das dem Segway verwandt ist. Kleine (Welt)Wirtschaftskunde: Das chinesische Unternehmen Ninebot hat im Jahr 2015 Segway Inc. aufgekauft; gemeinsam sind Ninebot und Segway weltweit Marktführer für die Geräte, die durch einfaches Bewegen und Lehnen des Körpers in die gewünschte Richtung gesteuert werden.

Gemeinsam mit Jörg Fernau, dem Inhaber von eFunmobil, hat die Neuwieder Tourist-Information das neue Angebot auf die Beine gestellt. Bis zu 14 Teilnehmer können an den rund zweistündigen Fahrten durch die City teilnehmen. Vor dem Tourstart erhalten sie von Fernau eine Einweisung in die Handhabung der Ninebots. Warnwesten und Helme werden gestellt, auf Wunsch auch weitere Protektoren für Knie und Ellenbogen. Es gibt zwei weitere Voraussetzung für die Teilnahme: „Der Teilnehmer muss im Besitz eines Mofa-Führerscheins, also einem Führerschein der Klasse M, sein. Und er darf maximal 120 Kilo wiegen“, erklärt Fachmann Fernau.

„Wir wollen dieses Angebot zukünftig regelmäßig anbieten“, blickt Vanessa Selent, die Leiterin der Neuwieder Tourist-Information voraus. Nicht ohne darauf zu verweisen, dass die Ninebot-Führung wie alle anderen Angebote natürlich auch individuell buchbar ist. Weitere Informationen dazu gibt es bei der Tourist-Information Neuwied, Telefon 02631/802 5555.

Foto: Das Fahrrad hat Konkurrenz bekommen. Ab Oktober bietet die Tourist-Information (TI) Ninebot-Führungen an. Im Bild (v.l.): Ninebot-Experte Jörg Fernau, Rolf Blum, der die Fahrradführungen betreut, und TI-Leiterin Vanessa Selent.