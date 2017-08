Veröffentlicht am 25. August 2017 von wwa

ASBACH/LIMBACH – Startschuss für das Lernpatenprojekt an der Grundschule Limbach – Ehrenamtliche Lernpaten gesucht – Grundschulleiterin Heike Bojahr und das Kollegium begrüßen das Projekt – „Die Grundschule in Asbach-Limbach zählt nun zu den jetzt insgesamt 17 Grundschulen im Landkreis Neuwied, die das Lernpatenprojekt umsetzen. Diese Entscheidung freut uns sehr. Das erfolgreiche Lernpatenprojekt gibt es seit über fünf Jahren im Landkreis Neuwied und unterstützt Grundschulkinder in ihren individuellen Entwicklungschancen“, erklärt der zuständige 1. Kreisbeigeordnete Achim Hallerbach.

Die Unterstützung und Stärkung der Kinder hin zu einer Verbesserung der Bildungschancen sind Ziele dieses Projektes. Mit Unterstützung der Lernpaten soll verhindert werden, dass Kinder den Anschluss an Gleichaltrige schon in den frühen Lebensjahren verpassen. „Aufgrund persönlicher, gesellschaftlicher aber auch familiärer Probleme haben Kinder immer wieder Schwierigkeiten, die in den Schulen an sie gestellten Anforderungen zu erfüllen. An diesem Punkt setzt das Lernpatenprojekt an“, so Achim Hallerbach.

Diese notwendige und für die Kinder sehr wichtige Zeit schenken ehrenamtliche Lernpatinnen und Lernpaten den Kindern im Lernpatenprojekt. In der Tätigkeit als Lernpate geht es dabei nicht nur um das Erlernen des Einmaleins, sondern die Lernpaten geben den Kindern positive Impulse, fördern die Stärken der Kinder und vermitteln dabei Zuversicht und Spaß.

„Die Kinder erhalten in enger Kooperation mit ihrer Schule durch diese individuellen Hilfen von ehrenamtlichen Lernpaten die Möglichkeit, durch Förderung ihrer kognitiven, emotionalen und sozialen Kompetenzen, erfolgreicher die Bildungsangebote der Schulen zu nutzen“, so Simone Höhner und Franlin Toma von der Kreisjugendpflege des Kreisjugendamtes Neuwied.

In einer Informationsveranstaltung in der Grundschule in Asbach-Limbach betonte der 1.Kreisbeigeordnete Achim Hallerbach das vorbildliche Engagement der Lernpaten und stellte gemeinsam mit den beiden Kreisjugendpflegern sowie Olga Knaus, als Vertreterin des Caritasverband Neuwied als Kooperationspartner, das erfolgreiche Projekt in den Grundzügen dar.

Auch die aktuelle politische Situation im Zusammenhang mit den Flüchtlingsfamilien und deren Kindern stellt das Lernpatenprojekt vor eine große Herausforderung. „Hier trägt das Projekt auch zu einer Verbesserung der Integration von Kindern mit Migrationshintergrund bei und ermöglicht ihnen eine individuelle Förderung der sprachlichen Fähigkeiten“, unterstreicht Hallerbach.

Eine fachliche Betreuung der ehrenamtlichen Paten durch den Caritasverband Neuwied als Kooperationspartner und eine qualitative Ausbildung der Paten zählen zu den Qualitätsstandards des Lernpatenprojektes. Diese fortlaufende Qualifizierung gibt den ehrenamtlichen Lernpaten Sicherheit und das Handwerkszeug für die Arbeit mit den zu unterstützenden Kindern. Der regelmäßige Austausch mit den Klassenlehrern/Innen und den dortigen Schulleitungen sind zentrale Aspekte für eine erfolgreiche Umsetzung in den Schulen.

Kreisjugendamtsdezernent Achim Hallerbach: „Bereits über 50 ehrenamtliche Lernpaten unterstützen aktuell dieses bedeutende Projekt im Landkreis Neuwied, und die Grundschulen würden sich sehr über interessierte Bürgerinnen und Bürger freuen, die als Lernpaten Kindern ihre Zeit schenken.“

Neben der Grundschule in Asbach-Limbach freuen sich auch folgende Grundschulen die am Projekt beteiligt sind über weitere engagierte Bürgerinnen und Bürger: Puderbach, Neustadt, Unkel, Bad Hönningen, Anhausen, Urbach, Rheinbrohl, Waldbreitbach, Großmaischeid, Breitscheid, Rheinbreitbach, Niederbreitbach, Straßenhausen, Dierdorf, Vettelschoss und Asbach.

Informationen zum Projekt und zu Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements als Lernpate gibt es bei: Kreisverwaltung Neuwied/Kreisjugendamt, Franlin Toma und Simone Höhner, Telefon 02631–803442, oder Caritasverband Rhein-Wied-Sieg e.V., Olga Knaus, Telefon 02631-987528, Mobil: 0171/4310168, Email: Info@Lernpaten-Kreis-Neuwied.de

Foto: Freuen sich über die Teilnahme am kreisweiten Lernpaten-Projekt (v.l.): Franlin Toma, Kreisjugendamt Neuwied, Schulleiterin Heike Bojahr und der 1. Kreisbeigeordnete Achim Hallerbach, mit interessierten Lernpatinnen und dem Lehrerkollegium der Grundschule Asbach-Limbach.