Veröffentlicht am 25. August 2017 von wwa

WISSEN – Fünfte Freiwilligentag in der Verbandsgemeinde Wissen: die Projekte stellen sich vor – Alle zwei Jahre findet er statt: der Freiwilligentag in der Verbandsgemeinde Wissen. Am Samstag, 02. September, zwischen 09:00 und 16:00 Uhr heißt es bei hoffentlich gutem Wetter wieder: Mach mit – engagiere Dich! „Ehrenamtlich und freiwillig einen Tag lang“ lautet das Motto. Knapp 15 Projekte wurden bisher angemeldet, die am Freiwilligentag in die Tat umgesetzt werden sollen. Hier die bisher geplanten Aktionen:

Arbeits- und Pflege-Einsatz an 2 Ehrenstätten: Die Reservistenkameradschaft Wisserland 1992 e. V. wird sich erneut aktiv beteiligen: in diesem Jahr wird vormittags das Ehrenmal in den Wissener Steinbuschanlagen gereinigt, nachmittags ist die Gefallenen-Ehrenstätte auf dem Friedhof in Schönstein an der Reihe. Hier werden Erinnerungen an den Freiwilligentag 2013 wach, als das „in die Jahre gekommene“ Denkmal anschließend wie neu aussah, ein vorbildliches Engagement. Ein Projekt innerhalb der Stadt Wissen: Die CDU, Stadtverband Wissen, wird wieder ehrenamtlich mit anpacken – dort, wo eben eine freiwillige Aktion anfällt. Genaueres wird noch mitgeteilt. Säuberung der Siegpromenade (Brückhöfe/Stadion/Altstadt): Die Fraktion SPD/Grüne im Stadtrat Wissen wird erneut Müll und Unrat einsammeln, diesmal im Bereich der schönen Siegpromenade zwischen Brückhöfe und Stadion, sowie zurück auf der anderen Seite der Sieg (Bereich Altstadt). Säuberung der Siegpromenade (Frankenthal), Arbeiten auf der Pfadfinderwiese: Die Pfadfinder „Royal Rangers Wissen“ sind wieder mit dabei, und säubern diesmal die Siegpromenade im Bereich Frankenthal (Heubrücke via Gartencafé bis Siegbrücke). Auch die Pfadfinder-Wiese im Frankenthal direkt an der Siegpromenade soll verschönert werden, evtl. soll dort eine öffentliche Sitzbank gebaut werden. Bus-Wartehaus, Friedhof und Krieger-Ehrenmal in Hövels herrichten: Auch in Hövels wird man wieder freiwillig aktiv: in diesem Jahr wollen der TUS 04 Niederhövels und der KC Hövels (Karnevalsverein) sowohl ein Bus-Häuschen verschönern, als auch den Friedhof und das dortige Ehrenmal säubern. Müll-Sammelaktion: Hang an der Sieg zwischen Wissen und Schönstein: Markus Holschbach von der Wissener Zukunftsschmiede möchte mit freiwilligen Helfern das Siegufer im Bereich „Einhecke“ säubern, hier liegt wohl jede Menge Müll und Unrat. Wenn der Wasserstand der Sieg dieses Projekt zulässt, sind hier noch Helfer/innen gesucht. Wanderwege freischneiden in Birken-Honigsessen: Die Ortsgemeinde Birken-Honigsessen mit ihren Vereinen ist bei den Freiwilligentagen traditionell stark vertreten und aktiv. Ein Beispiel in diesem Jahr ist der MGV Sangeslust Birken-Honigsessen, welcher örtliche Wanderwege freischneiden möchte. Verschönerung Sitzgruppe mit Anlage in Birken-Honigsessen: Der Kirchenchor Cäcilia Birken-Honigsessen möchte am Ende der Eichenstraße eine Sitzgruppe mit dazu gehöriger Anlage streichen und verschönern. Gruben-Denkmal in Nisterbrück renovieren: Ein größeres Projekt steht in Wissen-Nisterbrück an: Die Zukunftsschmiede der Verbandsgemeinde Wissen mit ihren Arbeitskreisen möchte sich in nächster Zeit dem bekannten Gruben-Denkmal (Zug und Seilscheibe) in Nisterbrück ehrenamtlich annehmen. Das Denkmal ist in die Jahre gekommen, und benötigt einen komplett neuen Anstrich in passender Farbgebung. An einem Tag ist das nicht zu leisten. Es muss freigeschnitten, teils entrostet, grundiert und neu gestrichen werden. Wenn alles klappt und das Wetter mitspielt, soll beim Freiwilligentag damit begonnen werden. Pflege Grabstellen und Pflege Anlage am Wegekreuz in Birken-Honigsessen: Wieder mit dabei ist auch die KAB St. Elisabeth in Birken-Honigsessen. Es wird eine Anlage am Wegekreuz gepflegt (Hauptstraße/Auf der Heide), sowie Grabstellen auf dem Friedhof, um die sich keine Angehörigen mehr kümmern können. Eine schöne und lobenswerte Aktion. Hüttenbau auf der Tennis-Anlage in Kirchseifen: Die Tennisfreunde Blau Rot Wissen e. V. möchten neben ihrem Clubhaus eine Hütte zur Lagerung errichten, gemacht wird dies ehrenamtlich am Freiwilligentag. Die Schönsteiner Jungschützen packen an: ein Projekt in Schönstein: Es gibt immer ein Projekt, so heißt es in der Werbung. Auch für Wissen-Schönstein gilt das, so suchen sich die Jungschützen der dortigen St. Sebastianus- Schützenbruderschaft noch ein sinnvolles und passendes Projekt aus. Man darf also gespannt sein. Dankeschön-Grillen für alle Helfer/innen: Das gemeinsame Abschluss-Grillen als Belohnung wird ebenfalls ehrenamtlich organisiert, von Marion Schwan (AK Ehrenamt) und ihrem Team. Ab 17:30 Uhr sollen sich die Mitarbeiter/innen der Projekte des Freiwilligentages bei Speis‘ und Trank am Schönsteiner Schützenhaus stärken.

„plus x“: Hier könnte Ihr Projekt stehen: Gerne noch Aktionen finden: Die zuvor genannten Projekte sind keine abschließende Aufzählung. Soll heißen: Es können gerne noch weitere Aktionen dazukommen, welche beim fünften Freiwilligentag am 02. September angepackt werden. Wer weiß, vielleicht wird aus der einen oder anderen Aktion eine dauerhafte ehrenamtliche Patenschaft. Teilweise ist dies schon seit Jahren der Fall, wie z. B. beim MGV „Zufriedenheit“ Köttingerhöhe (in diesem Jahr terminlich verhindert), welcher seit einem Freiwilligentag vor mehreren Jahren regelmäßig Bewohner eines Seniorenheims spazieren fährt.

Bei vielen Projekten können noch freiwillige Helfer/-innen dazukommen. Infos zum Freiwilligentag sowie die Kontakte zu den einzelnen Projektverantwortlichen/Ansprechpartnern erhalten Sie im Rathaus Wissen bei der Ehrenamtsbörse, Jochen Stentenbach, Zimmer 23, Telefon: 02742/939-159, Mail: jochen.stentenbach@rathaus-wissen.de.