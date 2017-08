Veröffentlicht am 26. August 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Die Feldenkrais Methode“ – Ab Mittwoch, 13. September beginnt im Haus Felsenkeller der neue Kurs „Die Feldenkrais Methode“. Feldenkrais bedeutet, sich zu bewegen und sich dabei wahrzunehmen, die Bewegung zu fühlen, präziser hinzuhören auf das eigene Potenzial, sich langsam zu bewegen, oft im Liegen, oft in einem entspannten, nicht angestrengtem Zustand; es bedeutet, sich selbst in Bewegung immer wieder neu zu entdecken. Bewegung ist Handlung, ihr geht Absicht voraus, eine Idee, ein Ziel, und von da an braucht sie Organisation, Koordination, Einsatz von Kraft sowie Ressourcen innen und außen, Schwerkraft, Boden, Stütze, Timing. Je gewandter einfache alltägliche Bewegungen ausgeführt werden, desto sicherer und wohlfühlender ist man mit sich selbst. Der Kurs eignet sich für Menschen in jedem Alter, auch ohne besondere Vorerfahrung. An zehn Abenden, zwischen 19:00 und 20:30 Uhr, findet der Kurs jeweils mittwochs statt, die Kursgebühr beträgt 100 Euro. Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598, rund um die Uhr, oder unter www.haus-felsenkeller.de.