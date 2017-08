Veröffentlicht am 24. August 2017 von wwa

HACHENBURG/BOTTROP – Einen Tag lang Spannung, Spiel und Spaß im Movie Park Bottrop – Westerwald Bank sorgt für Vergnügen – Fünf Busse luden zahlreiche Mädchen und Jungen an den Stationen Altenkirchen, Betzdorf, Dierdorf, Hachenburg, Ransbach-Baumbach und Westerburg ein, um den Movie Park in Bottrop zu besuchen. Eingeladen von der Westerwald Bank im Rahmen ihres VR-Go-Clubs. Die Bank ermöglichte bereits zum fünften Mal diese Aktion, eine Mischung aus jeder Menge Spaß, Spannung, Unterhaltung und Nervenkitzel auf rund 45 Hektar. Die Auswahl der Attraktionen vor Ort in Deutschlands größtem Film- und Freizeitpark war gigantisch und zum Teil atem(be)raubend. Begleitet wurden die 250 Jugendlichen zwischen elf und siebzehn Jahren von den Beratern für junge Kunden. Auch der Wettergott spielte mit und leitete die Sonne vom Westerwald ins Ruhrgebiet um.