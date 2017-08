An Spiorad gibt Gastspiel in Horhausen

Veröffentlicht am 24. August 2017 von wwa

HORHAUSEN – An Spiorad gibt Gastspiel am Samstag, 2. September in Horhausen mit Irish Traditional and Contemporary Folk Music – „Kultur im KDH“ präsentiert am Samstag, 2. September ab 19:00 Uhr, Einlass bereits ab 18:00 Uhr, im Außenbereich des Kaplan-Dasbach-Hauses (KDH) in Horhausen ein Konzert mit der Gruppe: „An Spiorad“. Bei Regen findet die Veranstaltung im Kaplan-Dasbach-Haus statt. Als sich Oliver Peters und Marc-André Höper 1996 das erste Mal bei einer Session trafen, ahnten beide noch nicht, dass sich aus diesem zufälligen Aufeinandertreffen einmal eine der meistgebuchten traditionellen Irish-Folk-Bands Nordrhein-Westfalens entwickeln würde. Die beiden Musiker schlossen sich Anfang 1997 spontan zu „The Plästik Päddies“ zusammen und mauserten sich zunächst zum Geheimtipp in der akustischen Musikszene.

Nach der Umbenennung in An Spiorad (sprich: Ann S-pirräd, irisch: die Seele) im Jahr 2001 und traditionellerer musikalischer Ausrichtung folgten zahlreiche Auftritte bei Folkfestivals und als Support- Acts international bekannter Bands der Irish-Folk-Szene. In den kommenden Jahren stiegen Henning Nugel (Fiddle), Pascal Junker (Irish Bouzouki, Banjo) und Jens Okrent (Schlagzeug) bei An Spiorad ein und komplettierten das aktuelle Line-up der Band. Mit einem noch breiteren Spektrum musikalischer Stilrichtungen, das von traditionellen irisch-keltischen Songs über folkige Balladen bis hin zum Folkrock reicht, feiern An Spiorad nun in diesem Jahr ihr 20. Bühnenjubiläum. Die Spielfreude, die die Jungs versprühen, und die Lust auf ihre Musik sind auf jeder Bühne spürbar und reißen das Publikum auf Anhieb mit. So schaukelt sich die Stimmung stets schnell hoch zu einem unvergesslichen Ausflug auf die grüne Insel.

So auch am Samstag, dem 2. September in Horhausen. Die Kultur-AG freut sich, mit diesem außergewöhnlichen Konzertabend ihren Beitrag zu den Feierlichkeiten rund um den 800. Geburtstag des Kirchspiels Horhausen beitragen zu dürfen. Foto: Veranstalter