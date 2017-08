Veröffentlicht am 24. August 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Themenkochabende der Kreisvolkshochschule – Gemeinsames Kochen und Genießen – Die beliebten und äußerst „schmackhaften“ Themenkochabende der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen laden im neuen Semester wieder zu einer kleinen kulinarische Reise in die Welt der Küche ein. Erstmalig bietet die Kreisvolkshochschule nun eine Reihe an, immer mit einem aktuellen kulinarischen Thema.

Garnieren und Verzieren – Dienstag, 29. August – Das Auge isst mit! Diesen Spruch kennt jeder und tatsächlich bietet ein liebevoll arrangiertes Menü mit kreativen Verzierungen auch viel mehr für die Sinne. Die Teilnehmenden erfahren viel über die Herstellung verschiedener Garnituren und verzieren und dekorieren die Speisen zur Übung auch selbst.

Cupcakes – Dienstag, 5. September – Der kleine Kuchen, der ursprünglich in einer Tasse gebacken wurde, erfreut sich großer Beliebtheit. Mit Guss oder Creme verziert werden die kleinen Kuchen zu wahren Kunstwerken. Hier können sich kreative Bäcker nach Herzenslust ausleben.

Partyküche und Fingerfood – Dienstag, 26. September – Für Gäste und Besucher Fingerfood herrichten? Oder zur Party ein paar köstliche Kleinigkeiten mitnehmen? Und mal was Neues ausprobieren? Kochinteressierte und Experimentierfreudige sind an diesem Abend eingeladen neue Rezepte für Ihre Partyküche zu erproben.

Kürbis – Dienstag, 24. Oktober – Er ist das ultimative Herbstgemüse: der Kürbis. Die Teilnehmenden erfahren an diesem Kochabend etwas über die verschiedenen Sorten, Verwendungsmöglichkeiten und werden von der köstlichen Vielfalt der Kürbisse überzeugt.

Spanische Küche Dienstag, 7. November – Die Küche Spaniens steht für Lebensfreude, lange Nächte in Bars, die Tapas und köstliche Kleinigkeiten servieren. Dieser Abend bringt den teilnehmenden Köchen die spanische Küche nach Hause. Die Speisen werden in landestypischer Art und Weise zubereitet und der Tisch dekoriert.

Low Carb – Dienstag, 14. November – Low Carb bezeichnet verschiedene Ernährungsformen oder Diäten, bei denen der Anteil der Kohlenhydrate an der täglichen Nahrung reduziert wird. Motivation ist häufig eine erwünschte Gewichtsabnahme, als Therapie einer Stoffwechselerkrankung oder als allgemeine Ernährungsform mit erhofften positiven Gesundheitsauswirkungen. Im Kurs erhalten Interessierte einen ersten Einblick in die Low Carb-Küche.

Geschenke aus der Küche – Dienstag, 21. November – Liebevoll selbst hergestellte Waren oder Speisen sind doch ein wunderschönes Geschenk. Hier dreht sich alles um Geschenke aus der Küche. Die Teilnehmer werden überrascht.

Weihnachtsmenü – Dienstag, 28. November – Heiligabend und noch keine Idee fürs Menü? Keiner sollte an den Feiertagen den ganzen Morgen in der Küche stehen. Mit der richtigen Vorbereitung und Auswahl des Menüs geht es auch anders. Die Teilnehmer erarbeiten und erproben an diesem Abend einige Menüzusammenstellungen, damit alles gelingt.

Alle Kochkurse finden in der Schulküche der Realschule plus Altenkirchen im Schulzentrum ab 18:00 Uhr unter der Leitung von Carina Löhr statt. Die Kursgebühr beträgt jeweils 19 Euro zuzüglich Lebensmittelumlage. Nähere Informationen oder Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 sowie per Email unter kvhs@kreis-ak.de.