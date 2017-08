Veröffentlicht am 24. August 2017 von wwa

ELKENROTH – Abnahme des Feuerwehrleistungsabzeichen für die Feuerwehren des Landkreises Altenkirchen – Die Abnahme des Feuerwehrleistungsabzeichen für die Feuerwehren des Landkreises Altenkirchen findet am Sonntag, 27. August, ab 10:00 Uhr am Feuerwehrhaus in Elkenroth, in der Naurother Str. 23, statt. Der Kreisfeuerwehrverband Altenkirchen und die Wertungsrichter des Kreises Altenkirchen laden alle Feuerwehrkameraden/innen dazu ein.

Der Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz will mit dem Erwerb des Feuerwehrleistungsabzeichens den Feuerwehren die Gelegenheit geben, ihren eigenen Ausbildungsstand zu verbessern. Das Feuerwehrleistungsabzeichen wird in den Stufen Bronze, Silber und Gold angeboten. Die gesteigerten Anforderungen bei den einzelnen Leistungsstufen sollen zu einer verstärkten und intensiveren Ausbildung der Feuerwehren führen, die auf die Erfordernisse des täglichen Einsatzes ausgerichtet ist. Vom Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz erhält jeder Teilnehmer, nach bestandener Leistungsprüfung, das Feuerwehrleistungsabzeichen der jeweiligen Stufe mit einem Besitzzeugnis. Die Wertungsrichter des Landkreises Altenkirchen hoffen auf eine rege Beteiligung aus den einzelnen Feuerwehreinheiten.