24. August 2017

BIRNBACH. Birnbacher Sommerspielefest – Trotz „schauriger Zwischengüsse“ ließen sich die Birnbacher die Freude am 2. „Sommer-Spiele-Fest“ auf dem Sportplatz nicht nehmen. Gleich elf Teams gingen dabei an den Start und absolvierten zehn Stationen mit mancherlei Herausforderungen. – Zum Sommer-Spiele-Fest hatte die Dorfgemeinschaft „Wir in Birnbach“ eingeladen und „Grün-Weiß Birnbach“ nutzte das dörfliche Miteinander für die Einweihungsfeier seiner neuen Verpflegungshütte auf dem Sportplatz. So gab es neben den unterhaltsamen Aktionen auch Leckeres und Getränke für die Gäste. Ein musikalisches „Sahnehäubchen“ der Livemusik servierte zudem die Band „Pure Imagination“. Die vier jungen Musiker gefielen quer durch alle Altersgruppen.

Geschick, Kraft, Geduld oder Köpfchen mussten die elf Teams einsetzen, um bei den zehn Spielstationen Punkte im dörflichen Pokalwettbewerb zu sammeln. Sei es beim Erbsenschlagen oder einem Schubkarrenparcours, beim Nagelbrett, mit dem Fußball, beim Wassertransport oder an der Ballschaukel: Jeweils mit mindestens einem Kind im Team schenkten sich die Mannschaften nichts und am Ende konnte nur ein „Stechen“ entscheiden: unangefochten sicherte sich zwar die „FC Hassel’s“ den Siegerpokal, aber die „Adams-Family“ und die „Einhorn-Gang“ mussten erneut Trefferqualitäten beweisen, bis sie aufs Siegertreppchen durften.

Bis zum nächsten Sommer-Spiele-Fest, es wird alle zwei Jahre im Wechsel mit der sommerlichen Dorfrallye angeboten, bleibt der Pokal nebst „Nervennahrung“ nun im Besitz von Familie Hassel. Großen Anklang fand bei den Spielfest-Besuchern auch die Möglichkeit sich ein individuelles „Birnbacher T-Shirt“ zu drucken. Fotos: Verein „Wir in Birnbach“