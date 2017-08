Veröffentlicht am 24. August 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kreisvolkshochschule präsentiert neues Kursprogramm – Von A wie Arabisch bis Z wie Zumba: vielfältige Angebote im gesamten Kreisgebiet – Das 150seitige Programmheft der Kreisvolkshochschule für den Zeitraum von September bis Februar 2018 ist druckfrisch erschienen. Mit einer breit gefächerten Angebotspalette vom zertifizierten Computerlehrgang, Website-Programmierung, Smartphone-Kursen und zahlreichen Gesundheits-Workshops bis hin zu Sprachkursen startet die Volkshochschule in das neue Semester. Das alles bietet die Kreisvolkshochschule Altenkirchen in den kommenden Monaten für Weiterbildungsinteressierte an.

„Kreisweit gibt es eine Auswahl von rund 600 Kursen, Vorträgen, Seminaren und Tagesfahrten sowie Kulturveranstaltungen, die pünktlich zum Semesterbeginn im neuen Programmheft zu finden sind“, informierte Bernd Kohnen, Leiter der Kreisvolkshochschule, bei der Präsentation des aktuellen Programms.

Ein besonderes Augenmerk liegt nach wie vor im Bereich der Deutschkurse. „Der Kreis Altenkirchen hat viele Flüchtlinge aufgenommen, die jetzt als Nachbarn in unseren Städten und Dörfern leben. Die Deutschsprachkurse sind daher nach wie vor sehr gefragt“, ergänzte Kohnen.

Kreisweit fanden 2016 insgesamt mehr als 70 Kurse mit 2000 Unterrichtsstunden und fast 600 Teilnehmenden statt. Alleine in den Oster- und Sommerferien 2017 organisierte die Kreisvolkshochschule in Zusammenarbeit mit den Schulen 15 Feriensprachkurse für Schülerinnen und Schüler mit Sprachförderbedarf.

Gleichzeitig hat die Volkshochschule einen umfassenden Bildungsauftrag, dem sie mit dem gemeinsamen Programmheft, das in die klassischen sechs Fachbereiche der Volkshochschulen aufgeteilt ist, nachkommt. Hier finden sich manche bekannte Angebote, aber auch viel Neues versteckt sich im neuen Programmheft. Von großer Vielfalt geprägt sind die 150 Seiten des aktuellen Programmheftes. Das Heft gibt einen Überblick über alle Angebote, die die unter dem Dach des Kreises zusammen geschlossenen Volkshochschulen anbieten: Von Mudersbach, Kirchen und Daaden über Hamm, Wissen bis nach Altenkirchen und Flammersfeld gibt es Kurse und Vorträge in den Bereichen Politik, Gesellschaft, Natur und Umwelt, Kultur und Kreatives Gestalten, Gesundheit, Sprachen sowie EDV, Arbeit und Beruf.

Das aktuelle Programmheft und das Fortbildungsheft für Erzieher/innen sind in den Rathäusern, den VHS-Außenstellen und natürlich in der Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule erhältlich. Diese können auch telefonisch unter 0 26 81/ 81- 22 12 anfordert, oder im Internet unter www.kreisvolkshochschuleak.de heruntergeladen werden.

Foto: Landrat Michael Lieber (l.) und Bernd Kohnen, der pädagogische Leiter der Kreisvolkshochschule Altenkirchen, präsentieren das neue Programm für September 2017 bis Februar 2018 mit über 600 Kursen für Weiterbildungsinteressierte.