Veröffentlicht am 26. August 2017 von wwa

KOBLENZ – Kulturführerschein® Glauben – In einer religiös pluralistischen Gesellschaft muss es Räume geben, die jenseits konfessioneller und religiöser Grenzen die Begegnung und den Austausch über Fragen des Glaubens ermöglichen. Der Kulturführerschein® Glauben leitet in mehreren ganztägigen Workshops zur theoretischen und praktischen Auseinandersetzung mit Themen an, die die Menschheit seit jeher beschäftigen. Die Fortbildung beinhaltet Informationen, Gesprächsimpulse, praktische Übungen und Exkursionen. Sie eignet sich für alle, die mehr über den Glauben wissen wollen und jene, die etwas davon weitergeben wollen, egal wo.

Der Einführungsnachmittag ist am Montag, 18. September, von 15:00 bis 17:30 Uhr im Diakonischen Werk, Rheinstr. 69, 56564 Neuwied. Die Workshops finden vom 23. Oktober 2017 bis 07. Mai 2018 einmal monatlich jeweils montags von 10:00 bis 17:00 Uhr an verschiedenen Orten in Neuwied, Niederbieber und Andernach statt. Die Leitung haben Margit Büttner, Pfarrerin, Bildungsreferentin, Andreas Fischer, Dozent am Bildungszentrum Bürgermedien. Die Kosten belaufen sich auf 95 Euro. Anmeldeschluss ist am Freitag, 08. September, für den kostenlosen Einführungsnachmittag, bzw. 25. September für den gesamten Kurs.

Informationen und Anmeldung: Ev. Erwachsenenbildungswerk Rheinland-Süd e.V, Telefon 06761-7018 oder 0261-9116164, Email mbuettner@eeb-sued.de.