Veröffentlicht am 23. August 2017 von wwa

SEELBACH/BETTGENHAUSEN – Sitzung des Ortsgemeinderates – Am Montag, 18. September, findet ab 19:00 Uhr in der Henry-Hütte in Seelbach/Bettgenhausen eine öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung:

Benennung einer Straße am Sportplatz;

Beratung und Beschlussfassung über Renovierungskosten am Pumpenhaus;

Veranstaltungstermine;

Einteilung der Wahlhelfer für die Bundestagswahl 2017;

Verschiedenes;

Einwohnerfragestunde; Fragen sollen dem Ortsbürgermeister nach Möglichkeit spätestens drei Arbeitstage vor der Sitzung schriftlich zugeleitet werden.