Veröffentlicht am 25. August 2017 von wwa

NIEDERBIEBER – Interaktive Schnitzeljagd selbst auf die Beine stellen – Angebot des Jugendbüros erläutert Actionbound-App – Spannende Schatzsuchen und lehrreiche Führungen: Das ist heute längst per Smartphone und Tablet möglich. Gestaltet werden diese multimedialen Erlebnistouren, die „Bounds“ genannt werden, mit der sogenannten Actionbound-App. Deren Anwendung steht im Mittelpunkt eines gemeinsamen Angebots des Vereins Niederbieberer Bürger (VNB), des Instituts Medien und Pädagogik und des Kinder- und Jugendbüros der Stadt Neuwied. Ob interaktive Schnitzeljagd, Bildungsroute oder Multimedia-Guide: Unter fachmännischer Anleitung können Jugendliche ab zwölf Jahren an mehreren Tagen anhand von GPS-Locations, QR-Codes und Mini-Games ihre eigenen „Bounds“ entwickeln. Termin dafür ist Freitag, 8., und 15. September, jeweils von 15:00 bis 19:00 Uhr und Samstag, 16., sowie Sonntag, 17. September, jeweils von 10:00 bis 17:00 Uhr. Treffpunkt ist das vom VNB unterhaltene Backhaus in Niederbieber. Die Kosten betragen 5 Euro pro Person. Die benötigten Smartphones werden zur Verfügung gestellt, es ist aber auch möglich seine eigenen zu nutzten. Anmeldungen nimmt das Kinder- und Jugendbüro entgegen, Telefon 002631 802 170, Email-Adresse kijub@neuwied.de